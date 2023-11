Pj Gubernur DKI Upayakan Kasus Cacar Monyet Dapat Dilokalisir

Sementara itu, untuk kasus yang meningkat, Heru mengatakan sosialisasi vaksinasi cacar monyet harus dilakukan kepada kelompok tertentu yang terindikasi berisiko tinggi. Adapun bagi warga yang sudah terindikasi positif cacar monyet sudah dilakukan isolasi dan perawatan di RS sampai sembuh.Ia berharap dengan upaya ini, kasus cacar monyet dapat dilokalisir.

"Maka di Jakarta kita tracing terus. (Kasus) meningkatpun memang harus ada yang divaksin. Ada yang memang terindikasi, semuanya kita lokalisir," tuturnya. Hingga 1 November 2023 di Jakarta terdapat 24 kasus aktif cacar monyet. Kemudian terdapat satu kasus cacar monyet yang ditemukan pada Agustus 2023 sudah sembuh. Tingkat positif cacar monyet mencapai 29%. (Z-10)

