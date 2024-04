Pink Spiders Gagal Juara di Final Playoff Liga Voli Korea 2023-2024

Tim Incheon Heungkuk Life Pink Spiders harus menerima kenyataan pahit usai remuk di final playoff Liga Voli Korea 2023-2024. Final playoff Liga Voli Korea 2023-2024 harus berakhir menyedihkan bagi Pink Spiders yang sudah susah payah melenggang ke laga puncak ini. Mereka tidak berkutik saat beradu jago untuk meraih titel kampiun musim ini menghadapi Suwon E&C Hillstate dalam format best of five.

Pink Spiders harus rela gelar juara jatuh ke tangan Le Da-hyeon dkk setelah tidak bisa menang dalam tiga laga final yang dijalani. Dari ketiga laga tersebut, tim yang diperkuat penyerang legendaris Korea Selatan itu kalah dalam tiga laga tersebut dengan skor tipis 2-3. Ini menjadi catatan yang mengecewakan bagi Pink Spiders yang pada musim lalu juga harus tumbang dan merelakan gelar juara. Pada musim lalu, tim yang dilatih oleh Marcello Abbondanza tersebut gagal juara usai kalah dari Gimcheon Korea Expressway Hi-Pas

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:



BolaSportcom / 🏆 31. in İD

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Jadwal Final Liga Voli Korea Hari Ini: Hyundai vs Pink Spiders, Ratu Voli Korea Jumpa BestieFinal Liga Voli Korea hari ini, ratu voli Korea incar kemenangan untuk Pink Spiders saat jumpa bestie di kandang Hyundai, duel pukul 17.00 WIB.

Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »

Hasil Liga Voli Korea: Red Sparks Bekuk Pink Spiders, Megawati Jaga Asa ke FinalRed Sparks menang 3-1 atas Pink Spiders pada laga kedua playoff Liga Voli Korea 2023-2024. Pemenang akan ditentukan pada duel ketiga hari Selasa.

Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Jadwal Red Sparks vs Pink Spiders di Laga Ke-2 Playoff Liga Voli KoreaRed Sparks akan menghadapi Pink Spiders pada laga kedua playoff Liga Voli Korea di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Minggu (24/3).

Sumber: CNNIDdaily - 🏆 14. / 63 Baca lebih lajut »

Saksikan Siaran Langsung Liga Voli Korea: Pink Spiders Vs Red Sparks di VidioSiaran langsung Liga Voli Korea antara Pink Spiders vs Red Sparks pada, Jumat (22/3/2024) pukul 17.00 WIB disiarkan di SPOTV melalui Vidio.

Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Hasil Liga Voli Putri Korea - Megawati Kena Comeback, Red Sparks Digilas Pink Spiders 3-1Hasil Liga Voli Putri Korea hari ini, Megawati mengalami penurunan performa, Red Sparks kena comeback kalah 3-1 dari Pink Spiders.

Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »

Hasil Liga Voli Korea: Megawati Cetak 20 Poin, Red Sparks Kalah 1-3 dari Pink SpidersDaejeon JungKwangJang Red Sparks kalah dari Incheon Heungkuk Life Pink Spiders pada pertandingan pertama playoff Liga Voli Korea 2023-2024.

Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »