Petugas Kesehatan Mendorong Masyarakat Melengkapi Dosis Vaksin COVID-19

Petugas kesehatan menyuntikan vaksin COVID-19 di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (17/12/2023). Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat untuk segera melengkapi dosis vaksinasi COVID-19, sebagai upaya mengantisipasi lonjakan kasus saat libur Natal dan Tahun Baru 2024.Bagaimana rasanya tertular Covid sekarang? Ini adalah pertanyaan yang saya renungkan sejak seorang teman terkejut dengan betapa ganasnya gejala Covid yang dia alami.

Serangan Covid ketiga yang dia rasakan jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan dua serangan sebelumnya. "Saya kira setiap kali saya tertular penyakit, gejala yang saya rasakan ketika sakit lagi akan jauh lebih ringan?” demikian bunyi pesan sang teman dari ranjang tempatnya berbaring. Anggapan semacam itu sudah banyak diketahui selama pandemi. Namun saya juga mengetahui bahwa ada sejumlah rekan kerja dan orang-orang yang saya wawancarai terkena dampak Covid yang parah selama beberapa bulan terakhi





BBCIndonesia » / 🏆 42. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

BPJS Kesehatan Dukung Skrining Riwayat Kesehatan Petugas Pemilu 2024BPJS Kesehatan siap mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 melalui optimalisasi layanan Skrining Riwayat Kesehatan bagi seluruh petugas pemilihan umum tahun 2024.

Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »

Pemerintah Inisiasi Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Petugas Ad Hoc PemiluBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Ganjar Pranowo Mendorong Pengoptimalan Undang-Undang PesantrenGanjar Pranowo mengunjungi Pondok Pesantren Al Muhajirin di Purwakarta dan menyuarakan pentingnya pengoptimalan Undang-Undang Pesantren untuk perkembangan santri berkualitas.

Sumber: tvOneNews - 🏆 1. / 99 Baca lebih lajut »

FIFA dan ASEAN Mendorong Transformasi Sepak Bola di IndonesiaFIFA dan ASEAN melakukan nota kesepakatan untuk mendorong transformasi sepak bola di Indonesia dan wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur melalui workshop dan diskusi mengenai peran dan tanggung jawab, Program FIFA Football 4 School (F4S), serta perlindungan dan keamanan stadion.

Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Kenaikan UMP 2024 Diharapkan Mendorong Permintaan KPR SubsidiChief Economist BTN Winang Budoyo stated that the increase in the provincial minimum wage or UMP 2024 is expected to boost the demand for Home Ownership Credit (KPR), especially subsidized KPR.

Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Algoritma TikTok Mendorong Pengguna ke Konten Perang Hamas-IsraelAlgoritma TikTok telah mengarahkan pengguna ke konten yang semakin memperpanas perang Hamas-Israel bahkan melibatkan tokoh-tokoh politisi. Opini publik dan bentuk protes menjadi faktor penyebabnya.

Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »