Pesona Bunda Cliffs, Tebing Pinggir Laut yang Dianggap Ujung Dunia

, mungkin belum ada yang bisa memecahkannya. Akan tetapi, Bunda Cliffs, tebing di tepi laut lepas di Australia ini sering dikatakan sebagai salah satu lokasi ujung dunia, meski belum ada penelitian ilmiahnya., tebing ini terletak di kawasan Great Australian Bight, teluk besar dan terbuka di Samudera Hindia yang menjorok ke pantai selatan Australia Barat dan Selatan.

Dalam teluk ini, terdapat Dataran Nullarbor yang luasnya mencapai 270.000 km persegi dan terbentang sekitar 1.000 km dari timur ke barat yang tidak ditumbuhi pepohonan.Dengan terus berjalan ke arah selatan di Dataran Nullarbor, kamu akan menemukan Tebing Bunda. Tebing sepanjang 200 km yang menghadap langsung ke lautan lepas dan banyak dikatakan sebagai ujung dunia.

Tebing Bunda merupakan salah satu tebing terpanjang di Australia. Tebing ini dinilai memiliki potensi signifikansi untuk nilai-nilai geo-heritage dengan kriteria proses, kelangkaan, dan estetikanya, seperti disebutkan dalam penelitian headtopics.com

Sesampainya di ujung tebing, kamu bisa merasakan betapa tingginya tebing itu. Tebing bunda tingginya sekitar 60-120 m dan terjal, padahal tebing ini adalah bagian dari dataran yang berjuta tahun lalu merupakan dasar laut.

Dulunya, dataran ini merupakan bekas dasar laut dangkal berusia 65 juta tahun. Di dataran ini, ditemukan pula struktur terumbu karang yang terbentuk ketika Dataran Nullarbor berada di bawah air lebih dari 14 juta tahun yang lalu. headtopics.com

Nama 'Bunda' tidak merujuk pada Bahasa Indonesia yang berarti Ibu, melainkan nama yang diberikan oleh orang-orang Aborigin dan menggunakan bahasa Aborigin. Jika kamu ingin merasakan pertemuan tebing dan laut yang menakjubkan ini, kamu bisa menikmati keindahannya dengan dari beberapa titik pengamatan di sepanjang Eyre Highway atau dari udara.

