Perwakilan dari NTT Raih Juara Cerdas Cermat Remaja di Pesparani III

jpnn.com, JAKARTA - Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akhirnya keluar sebagai juara lomba Cerdas Cermat Remaja (CCR) pada Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik Nasional yang berlangsung di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Senin 30 Oktober 2023.Diketahui Yustina dan Rafael adalah dua siswa Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK) Santa Filomena Kefamenanu, NTT, sekolah binaan Ditjen Bimas Katolik.

Sumatera Selatan akhirnya harus puas menempat posisi kedua, sedangkan tempat ketiga dan keempat diisi oleh Sulawesi Utara dan Maluku. Baca Juga:Rafael mengaku sangat senang dan gembira bisa menjuarai Cerdas Cermat Remaja ini. Ini adalah buah dari persiapan yang matang.

Namun, kata dia, yang terpenting dari perlombaan ini bukan soal kalah menang, tetapi bagaimana lomba seperti ini bisa semakin menumbuhkan iman para remaja, terutama di wilayah NTT.

