Perumda Pasar Jaya Ensures Security in Jakarta Markets During Ramadan and Eid al-Fitr

Perumda Pasar Jaya ensures the security of various markets in Jakarta during the increase in visitors during Ramadan and Eid al-Fitr 1445 Hijriah. They collaborate with relevant agencies to maintain a safe and controlled environment. They also work with Satpol PP DKI and regional authorities to minimize criminal activities. Additionally, they assign rotating shifts to ensure safety at all times.

Visitors are advised to remain vigilant and take care of their belongings while visiting the markets

