Pertunjukan Drama di Sekolah Wyoming Dibatalkan karena Kontroversi LGBTQ+

Sebuah pertunjukan drama di sebuah sekolah menengah pertama di negara bagian Wyoming, memicu kontroversi dan dibatalkan. Pertunjukan yang diberi judul The Bullying Collection ini dianggap mempromosikan komunitas LGBTQ+. Oliver Baez menghabiskan dua bulan untuk berlatih adegan drama sekolah di mana karakternya mengonfrontasi seorang siswa lain yang dianggap merundung seorang siswa gay sehingga akhirnya mendorongnya bunuh diri.

Setelah banyak persiapan, adegan kecil Baez berubah menjadi masalah besar di kalangan pejabat sekolah di Wheatland, Wyoming. Mereka tiba-tiba membatalkan pertunjukan tersebut, dengan alasan bahwa pertunjukan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai sekolah – sehingga membuat para aktor muda tidak dapat tampil di panggung. Baez sangat marah dan mengatakan,“Jika sekolah membatalkannya, itu seperti mengatakan bahwa LGBTQ tidak boleh ada dalam masyarakat, yang menurut saya sangat mengerikan dan kejam.” Oliver Baez tampil dalam adegan dari “The Bullying Collection” di Wheatland High School di Wheatland, Wyoming, Jumat, 12 Januari 202





