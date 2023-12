Pertamina Rokan Memaparkan Inovasi Lahan Basah untuk Mengelola Limbah Air Terproduksi

PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) memaparkan inovasinya dalam pembuatan lahan basah untuk mengelola limbah air terproduksi dampak dari kegiatan operasionalnya. Inovasi yang dilaksanakan untuk mendukung capaian Net Zero Emission (NZE) 2060 tersebut dipaparkan pada Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim PBB 2023 atau Conference of the Parties (COP28) di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).

Inovasi berbasis alam atau Nature-Based Solution (NBS) ini dilakukan untuk mengelola limbah air terproduksi atau limbah air terbuang pasca proses produksi energi. Pengelolaan limbah air terproduksi dilakukan dengan lahan basah buatan (Constructed Wetland) yang berbasis teknologi hidro. Baca juga: Pertamina NRE dan OIKN Bidik Pengembangan Solusi Berbasis Alam dan Ekosistem Lahan basah buatan dibentuk dibentuk dengan teknik hydraulic loading rate, sehingga pengelolaannya cukup menggunakan gravitasi. PHR telah membangun lahan basah buatan seluas 5.000 m2 di salah satu wilayah kerja Blok Roka





mediaindonesia » / 🏆 2. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

BNPT terapkan inovasi “smart farming” di lahan KTNBadan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI menerapkan inovasi metode pertanian pintar atau smart farming, yakni penggabungan metode bertani ...

Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

Pertamina EP Subang Field Kembangkan Inovasi Berkelanjutan dari Serat Olahan Daun NanasPemanfataan Serat Olahan Daun Nanas (Pesona) di Desa Cikadu, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Sumber: suaradotcom - 🏆 28. / 53 Baca lebih lajut »

Pertamina Bikin Inovasi hingga Tekan Emisi, Ini CaranyaPT Pertamina (Persero) terus berkomitmen untuk menekan karbon emisi dan efisiensi energi dalam aktivitas produksi migas.

Sumber: detikfinance - 🏆 18. / 63 Baca lebih lajut »

Inovasi Efisiensi Energi Regional Jawa Subholding Upstream Pertamina Raih Penghargaan SubrotoBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Pengamat: Terapkan Inovasi Teknologi, Pertamina Berhasil Tingkatkan Produksi MinyakKinerja positif Pertamina diharapkan bisa mengimbangi permintaan minyak yang akhir-akhir ini juga naik.

Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »

Pengamat apresiasi inovasi teknologi tingkatkan produksi PertaminaPenerapan inovasi teknologi sehingga mampu meningkatkan produksi minyak Pertamina melalui Sub Holding Upstream PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dinilai sebagai ...

Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »