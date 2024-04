Pertamina Fokus Selesaikan Proyek RDMP Balikpapan

Pertamina saat ini sedang fokus menyelesaikan Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan. Proyek tersebut saat ini telah memasuki milestone baru, yaitu program Turn Around (TA) Revamp yang ditargetkan selesai pada awal Mei 2024. Hal itu disampaikan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati saat melakukan kunjungan di proyek RDMP Balikpapan pada Selasa (2/4).

Program TA Revamp yang memiliki tujuan mengintegrasikan unit kilang eksisting dengan unit kilang baru hasil pelaksanaan proyek RDMP. Keberhasilan proyek RDMP Balikpapan akan menaikkan kapasitas produksi Kilang Balikpapan sebesar 100 ribu barel per hari. Artinya, kapasitas produksi Kilang Balikpapan menjadi 360 ribu barel per hari dari kapasitas awal 260 ribu barel har

