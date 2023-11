Personel BLACKPINK Dianugerahi Gelar Kehormatan oleh Raja Charles III

Keempat personel BLACKPINK Jennie, Jisoo, Lisa, dan Rose dianugerahi gelar kehormatan yang diserahkan oleh Raja Charles III di Istana Buckingham, London, Inggris pada Rabu, 22 November 2023. Momen penting ini terjadi beberapa jam setelah girl group pelantun "How You Like That" tersebut menghadiri jamuan kenegaraan untuk menghormati kunjungan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol ke Inggris.

Dikutip dari People, Kamis (23/11/2023), girl group yang debut pada 2016 ini mendapat posisi kehormatan sebagai member Most Excellent Order of the British Empire (MBE). Acara penyerahan gelar kehormatan itu turut disaksikan oleh Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan Ibu Negara Kim Keon He





