Permainan PSM Makassar Sudah Mulai Dinamis, Pengamat Ingatkan Waspadai 15 Menit RANS Nusantara

PSM Makassar akan bertandang ke markas RANS Nusantara di Stadion Maguwoharjo, Sleman, DIY, Senin (30/10/2023) mendatang.

Tersisa satu pertandingan pekan 17 membuat Pasukan Ramang berambisi untuk mempertahankan eksistensinya sebagai klub besar sekaligus penghuni papan atas Liga 1 musim lalu.Sementara calon lawannya, RANS Nusantara berada di posisi tiga mengumpulkan 29 poin.Di mana pada waktu yang hampir bebarengan, jadwal di Piala AFC 2023 juga saling bergantian dengan Liga 1.

Meski menghadapi tim papan atas klasemen, secara statistik PSM Makassar belum terkalahkan saat bertemu tim Raffi Ahmad itu.

Difficult road for Bali United-PSM Makassar to reach the knockout phaseBali United and PSM Makassar are in a difficult situation to qualify from the AFC Cup preliminary round. Baca lebih lajut ⮕

