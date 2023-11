Perkuat Kapasitas Hakim Terkait Lingkungan dan Perubahan Iklim

Aktivitas tambang emas liar marak pada hampir sepanjang sungai-sungai di wilayah Kabupaten Bungo, Jambi, seperti tampak dari udara. Penegakan hukum mendesak demi mengatasi pencemaran lingkungan dan kerusakan sungai dari praktik liar tersebut.

Salah satu upaya memperkuat kapasitas para hakim untuk mengatasi tantangan dalam menyelesaikan kasus lingkungan dan perubahan iklim dilakukan melalui program pelatihan ”Asia Pacific Judicial Training Program on Environment and Climate Law and Adjudication: Judges in Triple-Planetary Crisis World”, di Pusat Pelatihan Yudisial Mahkamah Agung, Bogor, Jawa Barat, Senin (30/10/2023).

Kegiatan ini juga menghadirkan hakim terkemuka dari sejumlah negara yang berpengalaman dalam ajudikasi lingkungan. Para hakim itu meliputi, antara lain, hakim lingkungan Brasil Antonio Benjamin, hakim agung perempuan pertama di PakistanAyesha Malik, hakim agung Filipina dan Direktur Asosiasi Hakim Perempuan Internasional se-Asia PasifikMaria Filomena Singh, sertahakim terlama pada Pengadilan Tinggi Lingkungan New South WalesNicola Pain.

"Jumlah ini menjadikan Indonesia masuk sebagai 10 besar negara dengan kasus litigasi perubahan iklim di luar Amerika dan Eropa. Jadi, kasus ini sudah banyak, tetapi diskursusnya masih sedikit dan pengetahuan yang dibagikan belum terlalu banyak," ujarnya.

”Terlepas dari yurisdiksi yang berbeda-beda, kita justru fokus pada substansi hukum yang berkembang di tiap-tiap negara untuk dijadikan bahan pembelajaran,” ucapnya.Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung Bambang Mulyono mengutarakan, hakim yang memiliki pengetahuan dengan baik dan berpengalaman amat penting untuk menjaga masa depan Bumi. Oleh karena itu, hukum lingkungan berada di garis terdepan dalam menyelesaikan masalah-masalah krusial terkini.

