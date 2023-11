Perjalanan Cinta Matthew Perry Sebelum Meninggal Dunia di Usia 54 Tahun, Sempat Ingin Punya Keluarga dan Anak

Liputan6.com, Jakarta - Aktor Matthew Perry meninggal dunia di usia 54 tahun. Aktor yang terkenal memerankan Chandler Bing di serial komedi Friends itu ditemukan tewas di sebuah rumah di kawasan Los Angeles, Amerika Serikat pada Sabtu, 28 Oktober 2023, waktu setempat.

Hubungan asmara terakhirnya adalah dengan agen sastra Molly Hurwitz. Pasangan ini mulai berkencan pada 2018 dan bahkan bertunangan pada 2020 sebelum akhirnya berpisah satu tahun kemudian. Bintang Friends ini mengatakan dalam memoarnya pada 2022,"Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing", bahwa mereka hampir bertunangan selama mereka bersama."Semua ketakutanku muncul seperti ular," tulisnya tentang perpisahan mereka.

2 dari 4 halamanAsmara dengan Julia RobertsKisah cintanya yang paling terkenal adalah dengan Julia Roberts. Mereka berkencan selama beberapa bulan pada 1996 dan menjadi pasangan di kehidupan nyata ketika dia muncul di musim 2"Friends". headtopics.com

Aktor kelahiran 19 Agustus 1969 itu bercanda,"Dia mungkin menganggap dirinya kumuh bersama seorang pria TV, dan pria TV itu sekarang putus dengannya. Aku tidak bisa menggambarkan ekspresi kebingungan di wajahnya."

Warner Bros. merilis pernyataan terkait kepergian bintang tercintanya."Kami sangat terpukul dengan meninggalnya sahabat kami Matthew Perry. Matthew adalah aktor yang sangat berbakat dan bagian yang tak terhapuskan dari keluarga Warner Bros. Television Group," bunyi keterangan itu. headtopics.com

"Oh, so warm water swirling around makes you feel good? I'm Mattman (Oh, jadi air hangat yang berputar-putar membuatmu merasa nyaman? Saya Mattman)," bunyi keterangan dalam unggahan terakhir sang aktor.

