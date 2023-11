Peringati Hari Anak Sedunia 2023, United Nations Usung Tema 'For Every Child, Every Right'

Liputan6.com, Jakarta - Beragam peringatan digaungkan sebagai upaya untuk meraih masa depan yang lebih baik, begitu pula dengan World Children's Day atau Hari Anak Sedunia yang jatuh setiap 20 November. Hari Anak Sedunia 2023 mengusung tema 'For every child, every right.' Dikutip dari laman resmi United Nations, Senin (20/11/2023), peringatan Hari Anak Sedunia pertama kali ditetapkan pada 1954.

Momentum ini dirayakan pada 20 November setiap tahun untuk mempromosikan kebersamaan internasional, kesadaran di antara anak-anak di seluruh dunia, dan meningkatkan kesejahteraan anak. Baca Juga 20 November menjadi tanggal yang penting. Di tanggal yang sama pada 1959, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Hak-Hak Anak dan pada 1989, Majelis Umum PBB mengadopsi Konvensi Hak Anak. Sejak 1990, Hari Anak Sedunia juga menandai peringatan Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi dan Konvensi tentang hak-hak anak





