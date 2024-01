Perempuan Berusia 29 Tahun Melakukan Perawatan ke Psikiater untuk Menghentikan Percobaan Bunuh Diri

Ayah menjadi alasan utama Yayah, bukan nama sebenarnya, melakukan perawatan ke psikiater. Dia bertekad untuk tidak menyakiti ayahnya dengan berhenti melakukan percobaan bunuh diri. Sudah hampir delapan tahun perempuan berusia 29 tahun itu bergelut dengan masalah kesehatan mental. Pada tahun 2016 saat proses skripsi, Yayah didiagnosis dengan gangguan bipolar. Dia juga mendapatkan penanganan di salah satu RS kesehatan jiwa wilayah Jakarta Selatan.

Beberapa tahun sebelumnya dia sering kali menyakiti diri sendiri dengan mencengkeram salah satu tangannya dengan dalih untuk mengalihkan rasa sakit yang dirasakannya. Namun dari cengkraman tangan itu lama kelamaan berubah menjadi pikiran untuk melakukan percobaan bunuh diri. Mulai dari menggunakan benda tajam hingga yang lebih ekstrem. 'Dari percobaan bunuh diri yang terakhir saat jalan kaki ke mal, langsung telepon Mama sambil nangis ceritain kejadian barusan. Dari situ mulai pengobatan ke psikiater,' kata Yayah, kepada Liputan6.com





