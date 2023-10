Perebutan 'Pole Position' di Thailand Super Ketat

Pebalap Prima Pramac Racing Jorge Martin beraksi saat sesi latihan bebas pertama MotoGP seri Thailand di Sirkuit Internasional Buriram, Thailand, Jumat (27/10/2023).dalam sesi kualifikasi MotoGP seri Thailand, Sabtu (28/10/2023), berpotensi super ketat, menyusul hasil sesi latihan Jumat di mana 10 pebalap teratas hanya dalam 0,304 detik. Persaingan ketat akan terjadi antara para pebalap Ducati dan Aprilia, yang mendominasi tujuh posisi teratas.

"Ya jelas kami sangat ketat, tetapi menurut saya kami memiliki sesuatu yang lebih dibandingkan mereka (para pebalap Aprilia) dalambalapan. Tetapi, sudah pasti mereka kuat untuk kualifikasi, dan kami harus siap menghadapi pertarungan yang bagus besok," ungkap Martin.Pebalap Prima Pramac Racing Jorge Martin (kiri) membayangi pebalap Repsol Honda Marc Marquez saat sesi latihan MotoGP seri Thailand di Sirkuit Internasional Buriram, Thailand, Jumat (27/10/2023).

"Jelas saya tidak ingin mengakhiri hari dengan kecelakaan, tetapi kami mengalami itu. Namun, saya percaya diri untuk besok, kami hanya perlu menganalisis mengapa saya terjatuh, karena itu kecelakaan yang aneh. Tetapi,dengan ban yang sudah terpakai bagus, saya juga kuat dengan ban baru, jadi saya merasa besok akan menjadi hari yang bagus," tegas Martin. headtopics.com

Jadi, saya akan berusaha fokus dan presisi. Anda perlu lebih dari sempurna, lebih dari sempurna, karena 0,1 detik bisa menjadi tiga atau empat posisi (di belakang), jadi ini mengagumkan. Potensi persaingan ketat ini juga diakui oleh Marini, di mana dia takjub dengan hasil sesi latihan. Bahkan, dia menilai, belum pernah melihat persaingan seketat ini di semua kelas.

"Jadi, ini sesuatu yang sangat mengagumkan, seluruh pebalap fantastik juga seluruh pabrikan melakukan pekerjaan yang sangat bagus, levelnya sangat tinggi. Jadi, besok akan lebih sulit," tegas Marini.Pebalap Aprilia Racing Aleix Espargaro memacu motornya saat sesi latihan MotoGP seri Thailand di Sirkuit Internasional Buriram, Thailand, Jumat (27/10/2023). headtopics.com

