Perbandingan Harga BBM Shell dan BP AKR November 2023 Setelah Pertamina Turunkan Harga Pertamax

Sementara harga Pertamax Turbo, dengan RON 98, menjadi Rp 15.500 per liter atau turun sebesar Rp 1.100 per liter dibandingkan Oktober yang mencapai Rp 16.600 per liter. Harga Pertamax Turun per November 2023, Tanggapan Sejumlah Warga Jogja: Turunnya Sedikit, Mana Kerasa!

Di sektor BBM mesin diesel, harga Dexlite turun sebesar Rp 250 menjadi Rp 16.950 per liter dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp 17.200 per liter. Sementara Pertamina Dex kini dipatok seharga Rp 17.750 per liter atau turun Rp 150 dibandingkan bulan lalu.SPBU Shell juga menurunkan harga BBM-nya. Harga Shell Super, dengan RON 92 atau setara Pertamax di Jakarta, Banten, Jawa barat dan Jawa Timur dipatok Rp 14.360 per liter, turun sebelumnya Rp 15.380 per liter.

Shell V-Power, dengan RON 95, juga turun menjadi Rp 15.380 per liter di Banten, Jakarta, Jabar dan Jatim. Di Sumatra Utara BBM jenis ini dibanderol Rp 15.590 per liter. Lalu Shell V-Power Nitro+ dengan RON 98 kini dijual seharga Rp 15.590 per liter, turun dari Rp 16.730 per liter.Di sektor BBM solar, Shell V-Power Diesel (CN 51) turun dari Rp 17.920 per liter pada Oktober 2023 menjadi Rp 17.780 per liter pada bulan ini. BBM ini tersedia di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.Harga BBM di SPBU BP AKR juga turun mengikuti Pertamina. BP sendiri hanya menjual tiga jenis BBM, yakni BP Ultimate, BP 92 dan BP diesel.

Harga BBM BP 92, yang setara Pertamax, turun dari Rp 14.580 per liter pada Oktober 2023 menjadi Rp 14.360 pada November 2023. BBM ini tersedia di Jabodetak dan Jatim.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: SUARADOTCOM »

:

LIPUTAN6DOTCOM: Harga BBM Shell dan BP-AKR Turun per Hari Ini 1 November 2023, Ini DaftarnyaHarga BBM Shell dan BP-AKR juga turun untuk semua jenis mulai hari ini 1 November 2023, berapa saja daftar harga BBM terbarunya?

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

VIVACOID: Harga BBM Turun, Ini Daftar Lengkap di SPBU Pertamina, Shell, VIVO, BP-AKRPT Pertamina (Persero) mengumumkan perubahan harga BBM atau bahan bakar minyak jenis non-subsidi mulai hari ini. Jenis BBM yang mengalami penurunan harga yakni Pertamax,

Sumber: VIVAcoid | Baca lebih lajut ⮕

JAWAPOS: Kompak Turun, Ini Harga BBM Pertamina, Shell, VIVO, dan BP AKR per November 2023Harga Pertamax turun sebesar Rp 600 menjadi Rp 13.400 per liter dari sebelumnya Rp 14.000 per liter pada bulan Oktober 2023.

Sumber: jawapos | Baca lebih lajut ⮕

KOMPASTV: Cek Harga BBM Pertamina, Shell, dan BP AKR Terbaru per 1 November 2023Informasi terbaru dan lengkap tentang penyesuaian harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, dan BP AKR mulai 1 November 2023.

Sumber: KompasTV | Baca lebih lajut ⮕

KOMPASCOM: Perbandingan Harga BBM Pertamina, Shell, dan BP AKR per 1 November 2023Bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Pertamina, Shell, dan BP AKR mengalami penyesuaian harga per 1 November 2023. Berikut daftar lengkapnya.

Sumber: kompascom | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: Daftar Lengkap Harga BBM Terbaru 1 November 2023 di SPBU Pertamina, Shell, dan BP-AKRHarga BBM di sejumlah SPBU maulai hari ini 1 November 2023 turun. Perlu dicatat, harga BBM terbaru yang turun ini untuk jenis non-subsidi di SPBU Pertamina, Shell, dan BP-AKR.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕