Perbandingan Harga BBM di RI Vs Malaysia-Singapura, Sejomplang Ini

Sebut saja untuk SPBU Pertamina, seluruh harga produk BBM non-subsidi perusahaan pelat merah ini terpantau mengalami penurunan yang cukup berarti. kemudian penurunan harga jual ini juga diikuti oleh SPBU swasta seperti Shell, VIVO, hingga BP.

Namun bagaimana dengan harga BBM di negara-negara tetangga RI, khususnya mereka yang berada di kawasan Asia Tenggara (ASEAN)? Berikut daftarnya.Mengutip laman Global Petrol Prices, berikut daftar Harga BBM tetangga RI di Asia Tenggara terbaru:Rata-rata harga BBM untuk bensin di Malaysia berada di kisaran US$ 0,430 per liter atau Rp 6.819 per liter (kurs Rp 15.860). Sementara untuk bahan bakar diesel mencapai US$ 0,451 per liter atau Rp 7.152 per liter.

Namun berbicara soal harga jual BBM di RI, produk perusahaan plat merah Pertamina sering kali menjadi patokan. Sebab SPBU perusahaan ini tersebar di seluruh wilayah Tanah Air, tidak seperti SPBU-SPBU lainnya yang dikelola perusahaan swasta.

Khusus harga BBM yang dijual Pertamina, penurunan harga terjadi di semua produk non-subsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamax Green hingga Pertamina Dex. Sebagai contoh di Jakarta, harga pertamax turun dari sebelumnya Rp 14.000 per liter jadi Rp 13.400 per liter.

Sementara Pertamax Green 95 turun dari sebelumnya Rp 16.000 jadi Rp 15.000 per liter. Harga Pertamax Turbo kini Rp 15.500 dari sebelumnya Rp 16.600, harga Dexlite turun jadi Rp 16.950 dari sebelumnya Rp 17.200. Pertamina Dex kini Rp 17.750 dari sebelumnya Rp 17.900.

