Perampokan Terbesar Ballon d'Or: Haaland Rawan Senasib dengan Van Dijk & Duo Bayern Munchen

Piala The FIFA Ballon d'or dipajang sebelum upacara penghargaan Ballon d'Or di Kongresshaus di Zurich. Senin (7/1/2013). Kini Erling Haaland rawan kehilangan piala Ballon d'Or. The Fifa Ballon d'or trophy is pictured ahead of the Ballon d'Or awards ceremony on January 7, 2013 at the Kongresshaus in Zurich. AFP PHOTO / OLIVIER MORIN- Tak bisa dipungkiri bahwa momen pro kontra kerapkali mewarnai penisbatan pemenang gelar Ballon d'Or.

Andreas Iniesta, Wesley Sneijder, Franck Ribery, Virgil Van Dijk hingga Robert Lewandowski menjadi contohnya. Keempat nama pemain tersebut diyakini berhak meraih setidaknya penghargaan Ballon d'Or pada tahun tertentu karena performa hebatnya.

Sebagaimana misal Andreas Iniesta dan Wesley Sneijder yang dipandang layak memenangkan penghargaan Ballon d'Or tahun 2010 silam.Piala The FIFA Ballon d'or dipajang sebelum upacara penghargaan Ballon d'Or di Kongresshaus di Zurich. Senin (7/1/2013) (AFP PHOTO / OLIVIER MORIN) The Fifa Ballon d'or trophy is pictured ahead of the Ballon d'Or awards ceremony on January 7, 2013 at the Kongresshaus in Zurich. headtopics.com

Bahkan khusus Sneijder, ia mampu menjadi kunci penting Inter Milan meraih treble winners pada tahun tersebut. Hanya saja pada akhirnya gelar Ballon d'Or justru jatuh kepada sosok Lionel Messi pada edisi tahun 2010.

Tiga tahun berselang, nama Franck Ribery mencuat menjadi kandidat terkuat peraih Ballon d'Or pada 2013. Berkat kegemilangannya itu, terbukti Ribery diganjar penghargaan pemain terbaik Eropa pada tahun tersebut.Sama dengan Ribery, Van Dijk juga diganjar penghargaan pemain terbaik Eropa pada tahun tersebut.DKI Jakarta, Jakarta SelatanDKI Jakarta, Jakarta Selatan headtopics.com

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: tribunnews »

Fabrizio Romano Bersabda, Lionel Messi Pemenang Ballon d'Or 2023 Kalahkan Erling HaalandPakar mercato asal Italia, Fabrizio Romano, menginformasikan bahwa Lionel Messi keluar sebagai pemenang Ballon d'Or 2023. La Pulga mengalahkan pesaingnya, Erling Haaland. Baca lebih lajut ⮕

Tanpa Keraguan, Ronaldo Tegaskan Lionel Messi Lebih Layak Raih Ballon d'Or daripada HaalandBerita Tanpa Keraguan, Ronaldo Tegaskan Lionel Messi Lebih Layak Raih Ballon d'Or daripada Haaland terbaru hari ini 2023-10-26 15:03:14 dari sumber yang terpercaya Baca lebih lajut ⮕

Pemenang Ballon d'Or 2023: Erling Haaland atau Lionel Messi?Siapa pemenang Ballon d'Or 2023 akan diumumkan dalam hitungan hari. Pembahasan pun terus bermunculan, secara khusus soal Erling Haaland vs Lionel Messi. Baca lebih lajut ⮕

Prediksi Pemenang Ballon d'Or 2023: Lionel Messi Atau Erling Haaland?Lionel Messi dan Erling Haaland disebut sebagai nama yang paling mungkin untuk memenangkan penghargaan Ballon d'Or tahun ini. Baca lebih lajut ⮕

Lionel Messi Memang Pemain Terbaik Dunia, tetapi Erling Haaland Lebih Layak Menang Ballon d'Or 2023Lionel Messi memang pemain terbaik di dunia saat ini. Namun, Erling Haaland lebih layak untuk memenangkan Ballon d'Or 2023. Baca lebih lajut ⮕

5 Calon Pemenang Ballon d'Or 2023 dengan Catatan Rekor Terbaik: Lionel Messi atau Erling Haaland?Ajang penghargaan prestesius Ballon d’Or 2023 akan kembali diadakan di Theatre du Chatelet di Paris pada Senin (30/10/2023). Banyak yang sangat antusias menunggu pengumuman siapa yang akan menjadi pemenang penghargaan tahun ini,menggantikan Karim Benzema. Baca lebih lajut ⮕