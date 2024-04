PEPE: A Deflationary Meme Coin on Ethereum

PEPE is a deflationary memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to the internet meme character Pepe the Frog, created by Matt Furie, which gained popularity in the early 2000s. According to Coinmarketcap, the project aims to capitalize on the popularity of meme coins like Shiba Inu and Dogecoin, and strives to establish itself as one of the top meme-based cryptocurrencies.

PEPE appeals to the cryptocurrency community by institutionalizing a tax-free policy, a redistributive system that rewards long-term holders, and a burning mechanism to maintain the scarcity of PEPE coins. The PEPE roadmap features three phases, with the first phase including listing on CoinMarketCap and trending $PEPE on Twitter, while the second phase includes listing on centralized exchanges (CEX) and the third phase includes listing on tier 1 exchanges

