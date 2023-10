Pep Guardiola: Manchester United Bukan Lawan yang Enteng, Wahai City!

Ia percaya Setan Merah bakal jadi lawan yang berat untuk timnya. Manchester City mendapat jatah tandang di pekan ke-10 EPL 2023/2024. Sang juara bertahan akan mampir ke Old Trafford untuk menghadapi Manchester United. Di atas kertas, Manchester City lebih diunggulkan di laga ini ketimbang sang tuan rumah.

Maklum, City performanya jauh stabil ketimbang sang tuan rumah dalam sembilan pertandingan pertama EPL musim ini. Namun Pep menilai City bakal salah besar jika meremehkan Setan Merah. 'Mau siapapun manajernya, Manchester United selalu menjadi lawan yang tangguh untuk ditaklukkan,' buka Pep Guardiola kepada laman resmi Man City. Simak komentar lengkap sang manajer di bawah ini.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: Bolanet »

Respons Pep Guardiola Manchester City Diremehkan Bintang Muda Manchester UnitedFacundo Pellistri pernah menyebut Manchester hanya ada suporter Man United. Baca lebih lajut ⮕

Gelandang Sangar Manchester United Berlomba Melawan Waktu Jelang Derby Versus Manchester CityManajer Manchester United Erik ten Hag membeberkan kondisi tim jelang derby melawan Manchester City. Baca lebih lajut ⮕

Head to Head dan Statistik: Manchester United vs Manchester CityManchester United akan melawan Manchester City pada pekan ke-10 Premier League 2023/2024. Laga derby antara MU vs Man City di Old Trafford ini akan kick-off Minggu, 29 Oktober 2023, jam 22:30 WIB. Baca lebih lajut ⮕

PENJELASAN: Kenapa Derbi Manchester United vs Manchester City Dimajukan?Derbi Manchester United vs Manchester City akan dimulai lebih cepat dari jadwal yang telah ditentukan, ada apa gerangan? Baca lebih lajut ⮕

8 Pemain yang Pernah Berkostum Manchester United & Manchester CityManchester United akan menghadapi Manchester City pada laga pekan ke-10 Premier League 2023/2024. Derby Manchester ini akan berlangsung di Old Trafford, Minggu (29/10/2023) malam WIB. Baca lebih lajut ⮕

Link Live Streaming Manchester United Vs Manchester City di Vidio, 29 Oktober 2023Live streaming Manchester United vs Manchester City di Vidio Baca lebih lajut ⮕