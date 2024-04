Penjualan Mobil Listrik Tesla dan BYD Turun di Awal 2023

Dunia setelah di triwulan pertama 2024 berhasil menjual lebih banyak mobil listrik murni berbasis baterai dibanding rival utamanya asal China. Meski demikian, baik Tesla maupun BYD sama-sama mengalami penurunan penjualan pada awal 2023, akibat semakin ketatnya pasar mobil listrik dan melemahnya permintaan di China, pasar ev terbesar dunia. Setelah menjual 386.810 mobil, turun 8,5 persen dibanding kuartal pertama 2023. Perusahaan Amerika Serikat itu juga mengumumkan memproduksi 433.

371 unit mobil, turun 1,7 persen dibanding tahun lalu. Sementara BYD hanya menjual 300.114 unit mobil listrik murni selama Januari - Maret 2024, atau turun 43 persen dari triwulan terakhir 2023 lalu. Jajaran mobil yang sedang diproduksi di Pabrik BYD di Changzhou, China pada Senin (4/3/2024). Penjualan mobil listrik BYD juga turun 13,4 persen jika dibandingkan dengan capaian di periode yang sama tahun lalu

