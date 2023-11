Penjualan Barang Mewah di Asia Meningkat, Luxehouze Sukses Selenggarakan Acara Grand SaleLUXEbration

DATA World Economics menyebutkan bahwa wilayah Asia ditetapkan sebagai wilayah terdepan dalam ritel barang mewah. Kemudian, data Bain & Company menunjukkan penjualan barang mewah pribadi di Asia meningkat hingga 112 miliar euro dari seluruh penjualan global pada 2021.

Jangka panjangnya, ritel barang mewah di negara-negara berkembang di ASEAN, seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia dan Filipina akan meningkat seiring peningkatan populasi, pertumbuhan kekayaan yang pesat, dan pesatnya urbanisasi. Baca juga: Festival UltraLuxe Hadirkan Barang Mewah dari Perhiasan Hingga Jam Tangan Menangkap peluang tersebut, Luxehouze, sebagai platform yang menjual barang mewah terkemuka di Asia, telah sukses menyelenggarakan acara Grand SaleLUXEbration pada 1-2 November 2023 di SCBD, Jakarta, Acara ini menampilkan koleksi barang-barang mewah dengan tujuan agar Luxehouze semakin dikenal oleh masyarakat sebagai the leading marketplace for all things high-end dengan layanan premium dan kualitas terbai





