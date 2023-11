Pengumuman Tim TKN Prabowo-Gibran Tidak Hari Ini, Gerindra: Kemungkinan Kamis Depan

"Kemungkinan, kemungkinan, ini baru kemungkinan Kamis depan, karena ini masih ada beberapa nama yang sedang dikonsolidasikan," ungkap Dasco kepada awak media, Kamis (2/11/2023), dikutip dari Kompas TV."Dari komposisi partai politik yang ada di Koalisi Indonesia Maju dan relawan yang ingin berpartisipasi dalam pemenangan Pilpres tentunya kita harus mengakomodir dan kemudian menempatkan orang pada posisi yang tepat," ungkap Dasco.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: TRIBUNNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KOMPASTV: Bukan Hari Ini, Gerindra Sebut Pengumuman Struktur TKN Prabowo-Gibran Pekan Depan: Masih KonsolidasiGerindra menyebut nama pengurus Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kemungkinan diumumkan pekan depan.

Sumber: KompasTV | Baca lebih lajut ⮕

SUARADOTCOM: Bukan Hari Ini, Elite Gerindra Bicara Waktu Pengumuman Struktur TKN Prabowo-GibranPengumuman tersebut bisa jadi dilakukan pada pekan depan.

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕

KOMPASTV: Hari Ini Pengumuman Struktur TKN Prabowo-Gibran, Gerindra Sebut Tokoh yang Berpotensi GabungPihak Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan mengumumkan struktur Tim Kampanye Nasional (TKN) hari ini, Kamis (2/11/2023).

Sumber: KompasTV | Baca lebih lajut ⮕

KOMPASTV: Gerindra Soal Pengumuman Struktur Tim Kampanye Nasional Prabowo-GibranSufmi Dasco Ahmas sampaikan pengumuman struktur tim kampanye nasional pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming akan diumumkan pekan depan.

Sumber: KompasTV | Baca lebih lajut ⮕

CNNIDDAILY: Tidak Hari Ini, TKN Prabowo-Gibran Diumumkan Pekan DepanKetua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan masih ada yang perlu dikonsolidasikan, sehingga tim kampanye Prabowo-Gibran belum diumumkan.

Sumber: CNNIDdaily | Baca lebih lajut ⮕

CNNIDDAILY: Struktur Tim Kampanye Prabowo-Gibran Diumumkan Hari IniStruktur tim kampanye nasional Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 akan diumumkan Rosan Roeslani selaku ketua tim.

Sumber: CNNIDdaily | Baca lebih lajut ⮕