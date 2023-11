Penghargaan FFI 2023 Diberikan kepada Sineas Terpilih

(FFI) 2023 digelar pada hari ini, Selasa 14 November 2023 di Ciputra Artpreneur Theater, Jakarta Selatan. Gelaran bergengsi penghargaan lambang supremasiSelain Piala Citra, ajang FFI kali ini juga memberikan beberapa penghargaan khusus kepada sineas terpilih yaitu Penghargaan Tanete Pong Masak untuk Karya Kritik Film Terbaik, Penghargaan Lilik Sudjio untuk Film Pilihan Penonton, Penghargaan Dhalia untuk Aktris Pilihan Penonton, dan Penghargaan A.N. Alcaff untuk Aktor Pilihan Penonton.

Reza Rahadian dan Sha Ine Febriyanti, Pemeran Utama Pria dan Wanita Terbaik FFI 2023- Film Dokumenter Pendek Terbaik: Wisisi Nit Meke (Boni Lany, Arif Budiman, dan Harun Rumbarar)- Film Dokumenter Panjang Terbaik: Eksil (Lola Amaria)- Pengarah Sinematografi Terbaik: Joseph Christoforus Fofid (Women from Rote Island)- Penata Efek Visual Terbaik: Kalvin Irawan (Sri Asih) - Penata Suara Terbaik: Aria Prayogi,

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: VIVACOİD »

:

JPNNCOM: DKI Raih 2 Penghargaan Pembinaan Evaluasi Pekembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2023JPNN.com : Direktorat Jenderal Bina Pemdes Kemendagri Republik Indonesia menyelenggarakan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 2023

Sumber: jpnncom | Baca lebih lajut »

TVONENEWS: DKI Jakarta Meraih 2 Penghargaan Pembinaan Evaluasi Pekembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2023Berita DKI Jakarta Meraih 2 Penghargaan Pembinaan Evaluasi Pekembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2023 terbaru hari ini 2023-11-14 11:01:39 dari sumber yang terpercaya

Sumber: tvOneNews | Baca lebih lajut »

LİPUTAN6DOTCOM: Film The Super Mario Bros Movie Bakal Tayang di Netflix pada 3 Desember 2023Film Super Mario Bros, yang merupakan film terlaris kedua tahun ini setelah Barbie, akan hadir di Netflix pada 3 Desember 2023.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut »

VIVACOİD: Baru Debut Satu Film Rachel Vennya Langsung Sabet Piala di FFI 2023, Netizen Protes GiniSelebgram Rachel Vennya memulai debutnya di dunia perfilman Tanah Air dengan membintangi film berjudul Sleep Call. Dalam film itu, akting Rachel diapresiasi menang FFI.

Sumber: VIVAcoid | Baca lebih lajut »

ANTARANEWS: Segudang harapan dari perhelatan Festival Film Indonesia 2023Sejumlah selebritas dan penggiat industri perfilman Indonesia memberikan apresiasi positif pada penyelenggaraan Piala Citra ke-43 Festival Film Indonesia ...

Sumber: antaranews | Baca lebih lajut »

LİPUTAN6DOTCOM: Myth of The Mountains Inthan Ningrum Ramaikan Pameran Foto Biennale Jatim 2023Biennale Jatim bekerjasama dengan Franco Germany Cultural Funds (Wisma Jerman & IFI Surabaya) menggelar event pameran foto bertajuk 'WE COME SEEKING IN THE BURNING SUMMER' di Rumah Budaya Malik Ibrahim Sidoarjo, pada 11 hingga 21 November 2023.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut »