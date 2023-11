Pengerjaan Empat Gedung Kemenko di IKN Dikebut, Begini Progresnya

"Kemenko 1 progresnya sudah 19,77%, positif juga. Kemenko 2 juga positif 9,82%. Kemenko 3 dan 4 juga progresnya positif," kata Widianto, dalam paparannya di Konstruksi Indonesia 2023, JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023).Adapun untuk proyek gedung kemenko 3 saat ini progresnya telah mencapai 20%, sedangkan gedung kemenko 4 sudah mencapai angka 27,83%. Progres ini tercatat per 26 Oktober 2023.

Nantinya di setiap komplek Gedung Kemenko akan terdiri atas empat gedung sehingga secara total akan ada 16 gedung. Untuk tahap awal, gedung Kemenko akan digunakan sebagai kantor bersama atau sharing office dengan kementerian yang ada di bawahnya.Baca juga:Tak hanya kantor, ia juga turut menyampaikan progres dari proyek pembangunan rumah tapak jabatan menteri. Berdasarkan data tersebut, rumah tapak jabatan menteri progresnya mencapai 35,64%.

Secara keseluruhan, progres pembangunan IKN batch 1 per 26 Oktober 2023 mencapai 53,27%. Sedangkan untuk proyek batch 2 progresnya sudah mencapai 1,27%. Secara rata-rata, progres keseluruhan untuk kedua batch ini ialah 22,18%.

"Kalau kita lihat, untuk batch 1 pekerjaan konstruksi ini yang konvensional ini ada 27 paket dan design and build-nya (metode rancang bangun) sebanyak 13," ujarnya.

