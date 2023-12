Pengamat China Salah Menilai Tanggung Jawab Ekologis Beijing di KTT Iklim PBB

Bagi negara-negara maju, secara historis, mereka telah menghasilkan lebih banyak polusi dibandingkan negara-negara berkembang, sehingga mereka harus berbuat lebih banyak untuk memitigasi dampak perubahan iklim. Di tengah KTT Iklim PBB (COP28), pertemuan iklim paling penting di dunia yang diadakan di Dubai, pengamat yang terkait dengan pemerintah China mengemukakan analisis yang salah untuk meremehkan tanggung jawab ekologis Beijing.

Pertemuan terbesar para pemimpin dunia tahun ini, COP28, merupakan kesempatan untuk merevisi tujuan yang ditetapkan delapan tahun lalu pada COP21 di Paris, ketika hampir 200 negara berjanji untuk membatasi pemanasan global hingga jauh di bawah 2°C dibandingkan dengan tingkat pra-industri. Wakil Presiden AS Kamala Harris berbicara pada KTT Iklim PBB COP28, Sabtu 2 Desember 2023, di Dubai, Uni Emirat Arab





