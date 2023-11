Pengamat: Cegah perundungan dengan hindari pengasuhan yang permisif

"Hindari pola pengasuhan yang permisif dan bermuatan kekerasan. Kemudian pastikan anak tumbuh dengan lingkungan sosial yang tepat," kata Susanto saat dihubungi di Jakarta, Kamis, menanggapi marak kasus perundungan siswa Sekolah Dasar (SD). "Juga ajari anak mengelola waktu dengan baik agar terbiasa disiplin dengan kebaikan," kata Susanto.

Mantan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ini sangat menyesalkan terhadap adanya peristiwa perundungan anak sekolah dasar.Sebelumnya, seorang siswa SD Negeri berinisial F (12) diduga menjadi korban perundungan yang dilakukan oleh teman-temannya di sekolah di Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat.

Akibat perundungan yang menimpanya pada Februari 2023 menyebabkan kaki F mengalami cedera dan infeksi. Kondisi kaki F kemudian semakin memburuk. Dokter mendiagnosis F mengalami kanker tulang sehingga F akhirnya menjalani tindakan amputasi pada kakinya.Sementara kasus perundungan lainnya, N (10), seorang siswa kelas 3 SD swasta di Kota Sukabumi, Jawa Barat, diduga mengalami perundungan oleh teman sekelasnya.Diduga sempat ada intimidasi dari pihak sekolah terhadap N untuk tidak menceritakan peristiwa yang dialami kepada orang tuanya.

