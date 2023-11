Pengalaman Komunitas Otomotif Touring hingga Nonton Langsung MotoGP Mandalika

Di balik kesuksesan itu, ternyata ada event menarik saat perhelatan adu balap motor tersebut berlangsung. Yuasa yang merupakan perusahaan aki untuk pertama kalinya bersama komunitas otomotif mengadakan nonton langsung MotoGP di Mandalika.

Baca Juga:Dalam kesempatan tersebut, Yuasa mengajak komunitas kendaraan roda dua dan roda empat, diantaranya Komunitas Jazz Fit Club (JFC), Komunitas Motor Yamaha R25 Owner Indonesia (YROI), dan Komunitas Motor Honda PCX Club Indonesia (HPCI), dengan total kurang lebih peserta 50 orang.

Acara “Yuasa Goes to Mandalika 2023” ini diawali dengan touring dari Jakarta sampai Lombok (Mandalika) dengan rute hari pertama dimulai 11 Oktober 2023, Jakarta - Semarang. Dilanjutkan 12 Oktober 2023 rute Semarang - Pasuruan, 13 Oktober 2023 rute Pasuruan – Pelabuhan Ketapang (Banyuwangi), lanjut 14 Oktober 2023 sampai di Lombok (Mandalika), dimana mulai l 14-15 Oktober 2023 seluruh peserta akan nonton langsung MotoGP di Mandalika.

Baca Juga:"Setelah itu para peserta menyeberang ke Bali dan kembali ke Jakarta pada 17 Oktober 2023 melalui Bali. Adapun rute touring mobil dimulai dengan tanggal yang sama dari Jakarta-Semarang, lanjut Semarang-Tanjung Perak, kemudian para peserta touring mobil nyebrang dari Surabaya sampai Lombok," kata Management PT Santi Yoga dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/11).

Dengan adanya event itu, pihak PT Santi Yoga berharap dapat menjaga kekompakan dan persaudaraan. Tidak hanya itu, para peserta touring juga dapat merasakan dan menjadikan pengalaman nonton MotoGP 2023 di Mandalika secara langsung.

