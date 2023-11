Peneliti BRIN Ungkap Tanda-tanda Efek Ngeri Perubahan Iklim

Foto: Seorang petani mengamati padi yang mengalami kekeringan di Desa Kramat, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu, (9/8/2023). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)- Setelah El Nino kuat tahun ini, Indonesia diprediksi akan mengalami satu kali lagi El Nino sebelum tahun 2030. Namun, El Nino yang kedua kalinya tersebut diprakirakan tak akan melampaui intensitas El Nino saat ini.

Hal itu disampaikan Peneliti Klimatologi Pusat Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Erma Yulihastin dalam webinar BRIEF 'Kolaborasi Riset Kejadian Ekstrem Laut-Atmosfer Indonesia', Jumat (30/10/2023). Dalam webinar tersebut, Erma memaparkan pemodelan BRIN yang memproyeksi siklus fenomena iklim El Nino di Indonesia sampai tahun 2030."Kalau dulu disebut siklus regulernya 2-5 tahun. Jadi, beda-beda ya, ada yang setiap 2 tahun, ada yang setiap 5 tahun.

"Pada tahun 2014, semua model prediksi mengira menuju ke akhir musim hujan itu akan terjadi El Nino. Eh nggak tahunya nggak jadi El Nino. Baru tahun 2015 mau masuk peralihan. Dan orang nggak menduga, 'ah paling lemah'. Ternyata mencapai 2. Orang-orang juga menganggap, 'ah paling 9 bulan luruh'. Ternyata nggak juga. Total lamanya El Nino pada saat itu 18 bulan," tambah Erma.Lalu, tuturnya, pada saat itu Ahli El Nino NOAA Michael McPhaden memberikan kuliah di ITB. headtopics.com

"Ini yang mendasari saya, jangan-jangan tahun 2023 ini, kita berharap-harap cemas, mudah-mudahan jangan kaya 2015 nih. Semua ilmuwan concern ke sana," ujarnya. "Apakah kita akan ada potensi Gorila El Nino? Kita tidak tahu, semua ilmuwan kini masih wait and see, harap-harap cemas. Karena baru pertama kali dalam sejarah, El Nino terbentuk saat suhu bumi sudah lebih 1,5 derajat Celcius. Ini yang kemungkinan memberi andil akan mempertahankan El Nino. Karena ada supply over heat itu," terang Erma.

