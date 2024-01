Pendaki Muda Indonesia Akan Menaklukkan Gunung Aconcagua di Argentina

Pendaki muda Indonesia Khansa Syahlaa akan menjadi wanita termuda Asia Tenggara yang mencapai Gunung Aconcagua di Argentina. Khansa akan berangkat ke Argentina pada Sabtu untuk memenuhi pendakian gunung keempatnya dalam program Seven Summit of The World.





