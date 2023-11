Pencapaian Subholding Gas Pertamina dalam Pengelolaan Gas Losses Mendapatkan Apresiasi dari PT Pertamina

Selaku Subholding Gas Pertamina berhasil membuktikan kehandalannya dalam pengoperasian infrastruktur gas bumi terkait pengelolaan gas losses. Hal ini menunjukkan bahwa dalam mengalirkan gas bumi dari pemasok kepada pelanggan, realisasi jumlah volume dan keamanan yang terjadi telah sesuai dengan standar. Pencapaian PGN sepanjang Januari-September 2023 telah melebihi target yang ditetapkan.

Berkat pencapaian tersebut, PGN mendapatkan apresiasi besar dari PT Pertamina (Persero) melalui ajang Loss Control Summit 2023, minggu lalu di Grha Pertamina, Jakarta. SVP Logistics Integration & Optimization Pertamina, Arif Kurnia Risdianto menyampaikan bahwa ajang tersebut merupakan wujud apresiasi Pertamina kepada seluruh Subholding di Pertamina Group karena telah bekerjasama dalam mengendalikan angka supply loss dan mengupayakan efisiensi operasi guna menjaga kinerja operasional di seluruh lini operasi Pertamina. “Seluruh kinerja operasional dan efisiensi terus dipastikan berjalan sesuai target untuk tercapainya operational excellence di seluruh Subholding,” lanjut Arif dalam sambutanny





