Pemerintah Indonesia Akan Mengajukan Banding atas Keputusan WTO Mengenai Larangan Ekspor Nikel

Rencana pemerintah mengajukan banding atas keputusan panel Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) terkait kebijakan larangan ekspor nikel cukup menantang. Sebab hingga kini pemerintah Indonesia masih menanti terbentuknya Badan Banding (Staf Khusus Mendag Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Bara Krishna Hasibuan membeberkan pembukaan panel banding belum terbentuk karena terdapat blokade pemilihan Badan Banding oleh salah satu Anggota WTO yakni Amerika Serikat (AS).

AS meminta agar ada reformasi besar-besaran yang harus dilakukan di WTO. "Sampai saat ini negosiasi pembentukan AB masih belum sepakat karena Amerika Serikat (AS) masih menolak. Seperti diketahui AS menolak karena menuntut dilakukannya total reformasi di WTO. Selama itu belum terjadi mereka akan tetap menolak dibentuknya

