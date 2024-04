Pembaruan Minor pada Motor 125cc, Pesain Honda Vario

Di mana hadir dengan beberapa pembaruan. Walau ubahannya cukup minor, tapi membuat pesaing Honda Vario ini 125 ini tampil beda. Yang mana fascia depannya memiliki desain tegas dan penggunaan lampu lebar namun punya sudut yang tergolong tajam. Yang menarik, lampu sein bagian depan. Kemudian stang sendiri punya housing dengan model membulat serta desain spion yang membulat tapi tajam di ujung sisi spionnya. Bagian samping juga tak ada ubahan yang mencolok, proporsinya mirip dengan NMax.

Akan tetapi, karena motor ini lebih pendek, maka tidak ada tempat pijakan kaki tambahan untuk selonjoran. Serta knalpot motor ini yang kini dibuat lebih lebar sedikit dari sebelumnya. Untuk kaki-kaki masih pakai velg ukuran 14 inch, dengan ban 120/70 di depan dan 130/70 di belakang. Sedangkan sistem pengereman sudah dibekali dengan rem cakram di kedua roda lengkap dengan ABS Dual Channel

