Pemain Timnas Ini Keceplosan, Kasih Kode Asnawi dan Fuji Nikah Tahun Depan

Saat banyak netizen menyebut nama Fuji dan Asnawi dalam live TikToknya, Saddil Ramdani langsung meminta netizen mendoakan hubungan temannya tersebut.

Saddil Ramdani mendoakan hubungan temannya, Asnawi dengan Fuji bisa melangkah sampai jenjang pernikahan dan bisa kembali tinggal di Jakarta."Doain lah Asnawi sama Fuji tuh dia menikah, lancar tinggal di Jakarta," ujar Saddil Ramdani dilansir dari TikTok @asnawi_mb14, Senin (30/10/2023).

Selain itu, Saddil Ramdani juga mendoakan Asnawi dan Fuji sehat selalu dan acara yang telah dipersiapkan tahun 2024 mendatang berjalan dengan lancar. Namun, Saddil Ramdani langsung menutup mulut dan memberiksa ekspresi terkejut seolah tak sengaja mengatakan sesuatu yang rahasia. headtopics.com

"Sehat selalu buat mereka, semoga tahun depan mereka terlancarkan eh," katanya sambil menutup mulut dan melotot."Waduh kayaknya keceplosan nih temannya captain Asnawi," kata @retnowati***.

