Pemain Sepakbola PSG Gercep Hapus Foto & Unfollow IG G-Dragon Yang Terjerat Kasus Narkoba

Selebriti G-Dragon Terseret Dugaan Kasus Narkoba WowKeren - Nama G-Dragon saat ini sedang menjadi sorotan usai diumumkan tengah diselidiki oleh kepolisian terkait kasus penggunaan narkiba. Seolah tak ingin disaut pautkan, pemain sepakbola Paris Saint-Germain (PSG) asal Korea, Lee Kang In baru-baru ini pun membuat heboh dengan menghapus foto yang diambil bersama member BIG BANG itu dan berhenti mengikuti di Instagramnya.

Sebelumnya Lee Kang In berpartisipasi dalam tur pramusim di Korea dan Jepang pada bulan Juli lalu. Pada acara PSG yang digelar di Osaka, Jepang, pesepakbola 22 tahun tersebut berkesempatan bertemu G-Dragon, dan mereka berdua berfoto bersama.

BACA JUGA... Secara khusus, merek G-Dragon, PeaceMinusOne juga merancang jersey yang dirancang khusus untuk PSG untuk acara di Korea dan Jepang. Sedangkan foto keduanya diposting di akun media sosial Lee Kang In, di mana dia juga mulai mengikuti penyanyi tersebut dan bersamaan dengan itu, akun resmi PSG membagikan gambar yang sama. headtopics.com

Allkpop Namun pada tanggal 25 Oktober, Divisi Investigasi Khusus Badan Kepolisian Metropolitan Incheon mengajukan kasus terhadap G-Dragon, menuduhnya melanggar undang-undang pengelolaan narkoba. Menyusul kontroversi seputar G-Dragon, Lee Kang In menghapus foto yang diposting sebelumnya dari akun media sosialnya dan mengakhiri hubungan media sosialnya dengan G-Dragon dengan berhenti mengikutinya. Beberapa orang percaya Lee Kang In melakukan ini untuk melindungi citranya sendiri.

"Tidak tahu teman apa yang dibicarakan orang-orang di sini tapi keduanya tidak pernah berteman. GD adalah seorang penggemar dan menghadiahkan seragam tim ketika LKI bergabung dengan tim. Aku yakin ini adalah saat mereka bertemu untuk pertama dan terakhir kalinya," komentar netter."Lee Kangin tidak perlu relevan dengan penggemar k-pop. Dia pemain sepak bola yang bahkan tidak menjalankan akun insta-nya sendiri. headtopics.com

