Peluncuran Warna Baru untuk Varian Vario 125

Pada Selasa (2/4) berupa opsi warna baru. Peluncuran ini menyusul pembaruan serupa yang dilakukan di Vario 160 pada Januari dahulu. Dua varian Vario 125, Combi Brake System (CBS) dan CBS-ISS (Idling Stop System) masing-masing mendapatkan satu pilihan warna baru. Varian CBS diberikan warna Advance Matte Red yang punya sentuhan merah doff, emblem 3D dan pelek burn titanium.Sementara pada varian CBS-ISS warna baru adalah Sporty Matte Black yang memiliki sentuhan grafis kuning dengan pelek hitam.

Warna CBS-ISS yang sudah ada sebelumnya masih ditawarkan, yaitu Sporty Red Black.Vario 125 CBS dilego Rp22,7 juta dan CBS-ISS Rp24,65 juta. Harga ini berlaku on the road Jakarta. Astra Honda Motor meluncurkan penyegaran Vario 125 pada Selasa (2/4/2024) berupa pilihan warna baru Sporty Matte Black untuk varian CBS-ISS dan Advance Matte Red buat varian CB

