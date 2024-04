Pelita Air Opens New Jakarta-Aceh-Jakarta Route

Pelita Air officially opens a new route from Jakarta to Aceh as the Eid al-Fitr 2024 approaches. The inaugural flight was conducted from Terminal 3 of Soekarno-Hatta Jakarta Airport (CGK) to Sultan Iskandar Muda Aceh Airport (BTJ) on Wednesday (3/4). PT Pelita Air Service's CEO, Dendy Kurniawan, revealed that the opening of the Jakarta - Aceh - Jakarta route adds to Pelita Air 's 12 flight route s from the western to the eastern part of Indonesia.

Previously, in December 2023, Pelita Air opened a nonstop flight route from Jakarta to Sorong. Furthermore, the opening of the Jakarta-Aceh-Jakarta route is a commitment by Pelita Air to realize air connectivity from the western to the eastern part of Indonesia. This is in line with Pelita Air's tagline for this year, 'Painting the Skies of the Archipelago'

