Pelatih Bali United Ingin Tutup Putaran Pertama Liga 1 dengan Manis

Liputan6.com, Gianyar - Laga terakhir Bali United FC pada putaran pertama di pekan ke-17 BRI Liga 1 2023/2024 akan meladeni Persita Tangerang di kandang mereka Stadion I Wayan Dipta Gianyar, Bali, Senin (30/10/2023) pukul 19.00 Wita.

Meski tim berjuluk Serdadu Tridatu itu baru saja melakoni laga tandang ke Australia melakoni laga AFC melawan CC Mariners dengan skor akhir 6-3. Dengan waktu mepet itu mereka siap melakoni laga terakhir putaran pertama Liga 1.

BACA JUGA: VIDEO: Laga Persib Bandung VS PSS Sleman Diwarnai Pencabutan Bendera Palestina BACA JUGA: Stagnan di Zona Degradasi, Pelatih Arema FC Ungkap Pentingnya Dukungan Suporter BACA JUGA: Hasil BRI Liga 1 Persis Solo vs Bhayangkara FC: Tumbang 1-2, The Guardians Makin Terbenam di Dasar Klasemen Pelatih Bali United FC, Stefano Cuggura mengaku tidak mempersoalkan minimnya waktu recovery mereka dan sudah harus kembali melakoni laga lanjutan kompetisi Liga 1 pekan ke-17 melawan Persita... headtopics.com

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini 2 dari 2 halamanTutup Putaran Pertama dengan KemenanganTeco menyebut, tren positif mereka menang berturut-turut baru saja dipatahkan setelah kalah dari CC Mariners itu tentu menjadi perhatian untuk evaluasi timnya.

"Kita harus konsisten dan kita tutup putaran peratama di posisi 4 atau 5 besar. Kita fokus ke tim kita dan kita resfect dengan tim lawan. Besok kita turunkan pemain yang siap, kalau ada pemain yang capek kita tawarkan di bangku cadangan. Yang penting fisiknya," tutur dia. headtopics.com

Sementara itu, perwakilan pemain Bali United FC, Elias Dolah mengaku mereka baru tiba dari laga tandangnya mengikuti rangkaian game di ajang AFC Cup.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: liputan6dotcom »

Bali United incar empat besar putaran pertama Liga 1 IndonesiaBali United mengincar empat besar klasemen untuk menutup putaran pertama Liga 1 Indonesia 2023/2024 dengan melawan Persita Tangerang pada laga ke-17 di ... Baca lebih lajut ⮕

Incar Posisi Empat Besar Putaran Pertama Liga 1, Bali United Bertekad Kalahkan Persita BesokJPNN.com : Bali United mengincar posisi empat klasemen putaran pertama Liga 1 Indonesia 2023/2024. Baca lebih lajut ⮕

Bali United Bertekad Mengakhiri Putaran Pertama Liga 1 di Posisi 4 BesarBerita Bali United Bertekad Mengakhiri Putaran Pertama Liga 1 di Posisi 4 Besar terbaru hari ini 2023-10-29 18:00:18 dari sumber yang terpercaya Baca lebih lajut ⮕

Misi Bali United Tembus Lima Besar Klasemen Liga 1Bali United bidik posisi barisan papan atas klasemen sementara BRI Liga 1 2023/2024 menjelang penutup putaran pertama kompetisi. Lawannya kali ini berat karena Persita Tangerang juga tengah membidik target kemenangan. Baca lebih lajut ⮕

Prediksi Bali United vs Persita Tangerang di BRI Liga 1: Preview, Skor dan Link Live StreamingBali United ingin mengamankan posisi empat besar saat berakhirnya putaran pertama BRI Liga 1 2023-2024. Baca lebih lajut ⮕

Prediksi Bali United vs Persita Tangerang Liga 1, Divaldo Alves Siapkan Cara Hadapi Privat Mbarga CsPrediksi pertandingan Bali United vs Persita Tangerang Liga 1 malam ini, Senin (30/10/2023). Divaldo Alves dihadapkan rekor sulit menang Baca lebih lajut ⮕