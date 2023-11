Pedagang di Pasar Larangan Heran, Stok Cabai di Sidoarjo Melimpah namun Harganya Mahal

"Biasanya orang sekali beli setengah kilogram, sekarang karena harganya naik belinya cuma satu ons," ucapnya. Hal serupa juga dikeluhkan Siti Maisaroh, menurutnya, harga cabai yang tak stabil sudah dirasakan sejak tiga minggu lalu. Saat ini harga cabai rawit mencapai Rp 80 ribu per kilogram, padahal harga sebelumnya Rp 75 ribu per kilogram. Sedangkan harga cabai merah turun menjadi Rp 34 ribu per kilogram.

Menjelang pagelaran Piala Asia 2023 legenda Timnas Jepang Keisuke Honda mendapat pertanyaan lawan mana yang akan memberatkan langkah tim negeri sakura di babak Eks Tenaga Ahli Hudev UI Yohan Suryanto jalani sidang lanjutan dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo 2020-2022 dengan agenda pembacaan pleidoi atau nota pembelaan

Pelaku pembunuhan bernama Khoiri (52) tega menghabisi nyawa menantunya sendiri Fitria Almuniroh Hafidloh Diyanah (23) di Dusun Blimbing Desa Parerejo Purwodadi.

