PDIP Wanti-wanti Pj Gubernur DKI Heru Budi Bersikap Netral Karena Gibran Maju Cawapres

"Para Pj Kepala Daerah, terutama Pj Gubernur DKI karena lebih dekat ke Presiden, lebih baik diwaspadai hingga nanti terbukti tidak," kata dia, melalui keterangan resmi, Kamis (2/11/2023).Maka dari itu, Gilbert berharap tidak ada Pj Kepala Daerah yang disetir untuk memilih Gibran pada pemilu mendatang.

"Rakyat sepatutnya betul-betul jadi penentu kemenangan dan berdaulat penuh. Ini akan terwujud bilamana rakyat itu aktif mengawasi para Pj Kepala Daerah yang diangkat oleh presiden, yang anaknya ikut kontestasi dalam pasangan capres-cawapres," jelasnya.

