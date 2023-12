Paus Fransiskus Sebut Israel Lakukan Aksi Terorisme di Gaza

Israel diketahui telah menargetkan rumah sakit, sekolah, bangunan tempat tinggal, dan tempat ibadah dalam perang brutalnya di Jalur Gaza, yang menewaskan hampir 20.000 warga Palestina dalam sepuluh minggu. Menanggapi pendapat Wallace, Jewish Chronicle menerbitkan artikel opini dengan kata-kata tegas yang ditulis oleh mantan perwira militer Inggris dan komentator sayap kanan Richard Kemp.

Kemp adalah salah satu pendukung vokal pemerintah Israel, yang telah menghabiskan waktu bersama pasukan Israel di Gaza dan mengepalai UK Friends of the Association for the Wellbeing of Israel’s Soldiers, yang didanai oleh Sebelumnya, pendapat politisi Inggris itu ditulis dalam sebuah artikel yang berjudul ‘Taktik Netanyahu melemahkan Israel'. Dalam artikel tersebut, Wallace menguraikan dukungannya terhadap hak Israel untuk mempertahankan diri, sesuai dengan pendirian pemerintah Inggris. Namun, dia juga menyebut kampanye militer Netanyahu terkesan tindakan yang kasar dan tidak pandang bul





Menlu Retno Dorong 3 Upaya Fasilitasi Kebutuhan Medis untuk Gaza, Sebut Israel Ubah Gaza Seperti NerakaMenlu Retno mendesak upaya yang harus dilakukan dalam memperbaiki fasilitas kesehatan di Gaza.

Paus Fransiskus Mengizinkan Pastor Katolik Memberkati Pernikahan Sesama JenisPengumuman bahwa Paus Fransiskus telah mengizinkan pastor Katolik untuk memberkati pernikahan sesama jenis adalah kemajuan signifikan bagi kelompok LGBT+ di Gereja Katolik Roma. Namun para pakar mengatakan bahwa keputusan tersebut belum tentu merupakan kemajuan besar bagi Vatikan dalam mengakui pernikahan sesama jenis.

Perempuan Palestina Terluka dalam Pemboman Israel di GazaSeorang perempuan Palestina yang terluka, menggendong putranya yang juga mengalami luka-luka, dalam pemboman Israel di Jalur Gaza, menunggu perawatan di rumah sakit di Deir al Balah, Jalu Gaza, Jumat 8 Desember 2023.

Jumlah Tentara Israel yang Tewas dalam Perang dengan Hamas di Gaza Mencapai RekorJumlah tentara Israel yang tewas dalam perang melawan Hamas di Gaza sudah mencapai hampir dua kali lebih tinggi dibandingkan dengan serangan darat pada 2014. Hal tersebut mencerminkan seberapa jauh mereka telah memasuki wilayah kantong tersebut dan sejauh mana Hamas secara efektif menggunakan taktik gerilya dan persenjataan yang diperluas.

Jurnalis Al Jazeera Terluka dan Meninggal dalam Serangan Israel di GazaJurnalis Samer Abudaqa dari Al Jazeera terluka dan meninggal dalam serangan di Gaza. Rekan jurnalisnya, Wael Al-Dahdouh, juga terluka. Al Jazeera menuduh Israel bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Indonesia Pastikan Bantuan Sudah Mendarat di Palestina dan Diterima Baik Warga GazaPemerintah Indonesia telah mengirimkan bantuan tahap kedua untuk warga terdampak agresi militer Israel di Gaza, Palestina.

