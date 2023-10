Pasir Langlang Panyawangan Purwakarta, Tempat Adem yang Cocok untuk Wisata Akhir Pekan Bareng Si Dia

Liputan6.com, Purwakarta - Akhir pekan sudah menyapa, masih bingung harus hangout kemana? Mungkinta tak ada salahnya mampir ke Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Karena, di daerah ini banyak lokasi wisata yang sangat cocok untuk dikunjungi.

Untuk diketahui, Pasir Langlang Panyawangan merupakan destinasi wisata alam dengan suguhan beberapa fasilitas. Salah satunya, areal Camping Ground di tengah lebatnya hutan pinus.

Tapi jangan salah, pengunjung akan merasa puas jika berada di atas jembatan kayu yang menggantung itu. Karena, di atas ketinggian jembatan kayu itu pengunjung bisa menikmati panorama alam nan eksotis yang ada di bawah perbukitan Pasir Langlang Panyawangan ini. headtopics.com

Bagi yang berjiwa petualang dan tak sengaja berkeliling kawasan hutan pinus ini pasti ada satu kawasan yang bisa dijumpai. Yakni, sebuah goa peninggalan Jepang. Masyarakat di sana, menyebutnya dengan Goa Jepang.

Untuk masuk ke kawasan ini, harga tiketnya tak begitu merogoh kocek. Hal mana, per satu pengunjung tarif masuknya hanya Rp 15.000 saja. 2 dari 2 halamanCara MenujuPenasaran ingin berkunjung ke kawasan sini? Jangan khawatir tersesat. Lokasi wisata ini sangat mudah dijumpai kok, karena berada di jalur provinsi Wanayasa-Subang. headtopics.com

Kemudian, dari pertigaan tersebut ambil arah kiri menuju ke perbatasan Kabupaten Subang. Tak jauh dari pertigaan itu, nanti akan bertemu dengan pangkalan ojek besar dan ambil jalur kanan. Ikuti terus jalan tersebut hinggi ke ujung. Karena, lokasi Pasir Lalang Panyawangan ini persis berada di ujung jalan tersebut.

