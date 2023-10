Park Gyu Young Sebut Cha Eunwoo Mirip Siberian Husky di Lokasi 'A Good Day to Be a Dog'

TV WowKeren - Park Gyu Young dan Cha Eunwoo membahas perilaku satu sama lain di lokasi"A Good Day to Be a Dog". Keduanya diminta menyamakan perilaku satu sama lain dalam contoh binatang. Gyu Young mengatakan Eunwoo mirip dengan Siberian Husky.

Sedangkan Eunwoo menyebut kalau Gyu Young mirip anjing beagle."Jika kalian mengenalnya, noona mempunyai banyak sisi menyenangkan, dia sangat lucu. Jadi dia mengingatkanku pada seekor anjing beagle," ucap Eunwoo dengan senyuman.

BACA JUGA... Source: Naver Foto syuting memperlihatkan Eunwoo yang memantau dengan cermat hasil pengambilan gambarnya untuk meningkatkan produksi. Sedangkan Gyu Young sangat tenggelam dalam situasi di mana mereka merekam adegan-adegan lucu. headtopics.com

Tim produksi berkomentar,"Proses syuting selalu menyenangkan, dan para aktor dekat satu sama lain, menghasilkan chemistry terbaik. Tolong tunjukkan banyak minat dan antisipasi terhadap siaran yang menunjukkan betapa menawannya para aktor."

WowKeren - Park Gyu Young dan Cha Eunwoo membahas perilaku satu sama lain di lokasi"A Good Day to Be a Dog". Keduanya diminta menyamakan perilaku satu sama lain dalam contoh binatang. Gyu Young mengatakan Eunwoo mirip dengan Siberian Husky. headtopics.com

Sedangkan Eunwoo menyebut kalau Gyu Young mirip anjing beagle."Jika kalian mengenalnya, noona mempunyai banyak sisi menyenangkan, dia sangat lucu. Jadi dia mengingatkanku pada seekor anjing beagle," ucap Eunwoo dengan senyuman.

BACA JUGA... Source: Naver Foto syuting memperlihatkan Eunwoo yang memantau dengan cermat hasil pengambilan gambarnya untuk meningkatkan produksi. Sedangkan Gyu Young sangat tenggelam dalam situasi di mana mereka merekam adegan-adegan lucu. headtopics.com

Seo In Guk Diinjak Park So Dam Sang Kematian Dalam Poster 'Death's Game''Death's Game' bercerita tentang Kematian (Park So Dam) yang menghukum Choi Yi Jae (Seo In Guk) hingga 12 siklus hidup dan mati tepat sebelum kehidupan pertamanya akan berakhir. Baca lebih lajut ⮕

Tampil Stylish, Ini 7 Momen Seru Enzy Storia Main ke Great Falls National ParkSeru main ke taman nasional, Enzy Storia asik menikmati pemandangan indah dan bermain bersama rusa Baca lebih lajut ⮕

Timnas Vietnam Telan Tiga Kekalahan Beruntun, Park Hang-seo Bela PenerusnyaPark Hang-seo memberikan pembelaan kepada Philippe Troussier yang baru saja membuat timnas Vietnam menelan tiga kekalahan beruntun. Baca lebih lajut ⮕

Sinopsis Marry My Husband, Drama Park Min Young dan Na In Woo yang di Tahun DepanMarry My Husband merupakan drama baru Park Min Young setelah Love in Contract. Baca lebih lajut ⮕

Melihat Park Eun Bin Bertahan Hidup di Pulau Terpencil dalam Drakor Castaway DivaCastaway Diva adalah drama komedi romantis yang dibintangi Park Eun Bin sebagai Seo Mok Ha, seorang calon penyanyi yang terdampar di pulau terpencil saat bepergian ke Seoul untuk mengikuti audisi. Drama ini menandai reuni sutradara Oh Choong Hwan dan penulis Park Hye Ryun, yang sebelumnya bekerja bersama dalam While You Were Sleeping dan Start-Up. Baca lebih lajut ⮕

Dituduh Bullying, Park Hye Soo Sempat Nangis-Nangis ke Sutradara 'The Dream Songs'Hal ini diungkapkan oleh sutradara Cho Hyun Chul dalam wawancara sebelum perilisan 'The Dream Songs'. Ia juga mengungkapkan alasannya tetap percaya pada Park Hye Soo di tengah rumor bullying tersebut. Baca lebih lajut ⮕