Park Eun Bin's Acting in 'Castaway Diva' Draws Comparisons to 'Extraordinary Attorney Woo'

Park Eun Bin 's portrayal of Seo Mok Ha in ' Castaway Diva ' reminds many viewers of her character Woo Young Woo in the drama ' Extraordinary Attorney Woo '.





Baca lebih lajut: WOW_KEREN » Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini.

:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

WOW_KEREN: Lee Hyun Woo Nistai Diri Sendiri di Foto Bareng Cha Eun Woo ASTRO & Park Gyu YoungLee Hyun Woo membagikan potret dengan pose seakan mengasihani dirinya sendiri karena menjadi orang ketiga di antara Cha Eun Woo ASSTRO dan Park Gyu Young.

Sumber: wow_keren | Baca lebih lajut »

WOW_KEREN: Park Gyu Young Spesial, Cha Eun Woo ASTRO Perdana Post Foto Berdua Dengan Cewek Selain PosterCha Eun Woo ASTRO terlihat untuk pertama kalinya post potret berdua bersama dengan lawan main wanitanya selain poster melalui akun Instagram pribadinya sejak dibuka.

Sumber: wow_keren | Baca lebih lajut »

LİPUTAN6DOTCOM: 7 Potret Park Eun Bin dalam Drama Castaway Diva, Terdampar di Pulau Terpencil Selama 15 TahunBerikut ini deretan potret Park Eun Bin dalam drama Castaway Diva yang sudah bisa Anda saksikan di Netflix.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut »

WOW_KEREN: Persaingan Drama Nam Goong Min & Park Eun Bin Jadi Bahasan Media KoreaSempat menjadi rekan di drama 'Stove League', Nam Goong Min dan Park Eun Bin kini bersaing lewat drama mereka masing-masing, yakni 'My Dearest' dan 'Castaway Diva'.

Sumber: wow_keren | Baca lebih lajut »

LİPUTAN6DOTCOM: Rating Drama Terbaru Park Eun Bin Episode 2 Meroket, Castaway Diva Bakal Saingi Strong Girl Namsoon?Rating drama terbaru tvN, Castaway Diva terus mengalami peningkatan signifikan hampir 2 persen dari episode sebelumnya.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut »

JAWAPOS: Kenali Karakter-karakter di Drama Korea Castaway Diva yang Dibintangi Park Eun BinCastaway Diva adalah drama terbaru mengisahkan seorang gadis yang bermimpi untuk menjadi Diva, tetapi ia terdampar di sebuah pulau.

Sumber: jawapos | Baca lebih lajut »