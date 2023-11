Park Bo Gum and Song Joong Ki Reunite at Blue Dragon Film Awards 2023

Park Bo Gum and Song Joong Ki attended the Blue Dragon Film Awards 2023 together. Bo Gum was a presenter for the winner nominations, while Joong Ki was nominated for Best Supporting Actor. This reunion of the two actors after 6 years caught the attention of foreign media. Joong Ki did not win the award, but he received the Popularity Awards. The unexpected reunion of Bo Gum and Joong Ki was considered as an unforgettable moment in the Blue Dragon Film Awards 2023.

Their relationship was rumored to be strained when Joong Ki divorced Song Hye Kyo





