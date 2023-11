Pameran Lukisan Anak-anak untuk Hari Anak Sedunia

DALAM memperingati Hari Anak Sedunia 2023, perusahaan industri derma beauty Erha melalui Emilie Handoko Initiative dan bekerja sama dengan Heidy’s Art Painting Course serta World Harvest menyelenggarakan pameran lukisan yang bertajuk 'The Children’s Art Painting for Children’s World Day" berlokasi di Capitol Residence, Jl Salemba No. 16 Jakarta Pusat.

Kegiatan pameran ini diikuti oleh 27 anak dengan rentang usia 7 – 15 tahun yang memamerkan 150 buah lukisan dan dibuka secara resmi pada Jumat (17/11). Pameran dibuka untuk umum pada 18 – 19 November mulai pukul 09.00 – 20.00 WIB untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat umum menikmati hasil karya anak-anak berbakat Indonesia dalam hal ini seni lukis





