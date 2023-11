Pak Polisi, Bagaimana Nasib STNK Kena Razia Uji Emisi 1 November?

"Ya enggak apa-apa, yang kemarin tetep apa, kalau udah ditilang ya sudah ditilang. Tapi setelah evaluasi satu hari kemarin, kan kita evaluasi. Tetapi ternyata masyarakat masih butuh sosialisasi kembali gitu lho. Perlu pemahaman kembali tentang pentingnya uji emisi itu," ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman saat dihubungi, Kamis (2/11).

Usai meniadakan sanksi tilang, petugas polisi di lapangan akan lebih gencar melakukan sosialisasi dan edukasi terkait uji emisi."Jadi untuk sementara kami mengambil kebijakan mulai hari ini setelah evaluasi kemarin kami akan melakukan lebih masif lagi tentang sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat. Jadi tidak penilangan," katanya.

Menurut evaluasi yang telah dilakukan, sanksi tilang yang diterapkan pada 1 November 2023 dinilai belum bisa diterima sepenuhnya oleh masyarakat.Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan ada 57 kendaraan bermotor yang dijatuhi sanksi tilang dalam razia uji emisi di lima titik lokasi pada Rabu (1/11) ini.Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan ada 257 kendaraan yang terjaring razia.

