Pabrikan China Jadi Ancaman, Mitsubishi Siap Hadirkan Mobil Listrik Berteknologi Tinggi di Indonesia

Liputan6.com, Tokyo - Untuk dapat bersaing, Mitsubishi berencana untuk menghadirkan mobil ramah lingkungan dengan teknologi yang lebih tinggi.

BACA JUGA: Mitsubishi Delica Mini Curi Perhatian di Japan Mobility Show 2023, Bakal Masuk Pasar Indonesia? BACA JUGA: Gaharnya Mitsubishi All-new Triton di Japan Mobility Show 2023 dengan Desain Beast Mode BACA JUGA: Wujud Mitsubishi D:X Concept, MPV Listrik yang Debut Global di Japan Mobility Show 2023 Baca Juga

Menurutnya, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN merupakan pasar yang penting bagi Mitsubishi. Selain menghadirkan teknologi terbaru, ada beberapa model Mitsubishi yang dipertimbangkan untuk diluncurkan ke pasa ASEAN,"Tapi saya tidak bisa bilang model mana yang akan bisa dibawa ke Indonesia." headtopics.com

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini Mobil listrik Mitsubishi Minicab MiEV telah direncanakan hadir di Indonesia pada 2024."Bila ternyata masyarakat Indonesia lebih cepat menerima mobil listrik, kami berupaya segera menjualnya."

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: liputan6dotcom »

Dubes Indonesia untuk China: Nilai Investasi China Naik Sejak 2019Duta Besar Indonesia untuk China Djauhari Oratmangun mengatakan nilai investasi China di Tanah Air mengalami peningkatan sejak 2019. Baca lebih lajut ⮕

2 Mobil Baru Mitsubishi Bakal Ramaikan Pasar Otomotif IndonesiaMitsubishi Motors menyatakan, bahwa Asia Tenggara merupakan pasar yang penting bagi perusahaan. Hal ini disampaikan oleh Presiden Direktur PT Mitsubishi Motors Krama Yudh Baca lebih lajut ⮕

VIDEO: Melihat Proses Produksi Truk Listrik Fuso eCanter di JepangMitsubishi Fuso eCanter akan jadi truk listrik pertama yang dipasarkan di Indonesia mulai 2024. Baca lebih lajut ⮕

Indonesia Has Great Opportunity to Achieve Golden Indonesia 2045President Joko Widodo (Jokowi) stated that Indonesia has a big opportunity in achieving the goals of Gold Indonesia 2045. Baca lebih lajut ⮕

Indonesia Masters 2023 Super 100 - Lanny/Ribka Pertahankan Gelar Usai Menangi Derbi IndonesiaPasangan ganda putri, Lanny Tria Mayasari/ Ribka Sugiarto menjadi juara pada Indonesia Masters 2023 Super 100 Baca lebih lajut ⮕

Indonesia Masters II 2023: Lanny/Ribka dan Jafar/Aisyah Juara, Dua Gelar untuk IndonesiaWakil Merah Putih, Jafar/Aisyah dan Lanny/Ribka, berhasil naik podium tertinggi di ajang Indonesia Masters II 2023. Baca lebih lajut ⮕