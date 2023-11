Over 60 killed, 100 injured in Nepal earthquake

More than 60 people were killed and over 100 others injured on Friday (3/11) midnight local time when a 5.6 magnitude earthquake struck the western part of Nepal, said a local police spokesperson on Saturday. A total of 37 people were killed in Jajarkot District, while 27 fatalities were reported in its neighboring district, Rukum West, said local police spokesperson Kuber Kadayat to Xinhua. There were reports of damage in other nearby districts, but no casualties were reported, he added

. According to the United States Geological Survey, the earthquake struck Jajarkot District in western Nepal at around 23:47 local time, or Saturday (4/11) at 01:02 AM, with a depth of 18 kilometers. In a post on social media X, formerly known as Twitter, Prime Minister of Nepal Pushpa Kamal Dahal expressed condolences for the victims and the loss of property in the earthquake and ordered rescue operations and aid as soon as possible. In 2015, a 7.8 magnitude earthquake killed about 9,000 people and damaged over half a million homes in the mountainous country

